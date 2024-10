VIDEO: Nechcete vyrábět převratný plastový elektromobil? Softcar má být revolucí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nechcete vyrábět převratný plastový elektromobil? Softcar má být revolucí

Tuto světovou premiéru může zběžný návštěvník na autosalonu v Paříži snadno přehlédnout. Přitom je usměvavý Softcar možná jedním z těch geniálních vynálezů, který svět aut třeba opravdu změní. Švýcaři na něm pracovali dvacet let. Stojí za ním konstruktéři, kteří kdysi vyvíjeli Smart. Celá karoserie Softcaru je z probarveného polymeru. Pouze akumulátor je v hliníkovém obalu. Takže Softcar nezrezne. Není třeba ho lakovat. Malé ťukance snadno opravíte, škrábance přebrousíte bez toho, aby to bylo vidět. Když se karoserie při velké ráně poničí víc, vymění se. Prý to jde zvládnout za hodinu. Ta stará se rozemele a z granulátu se zas vylisuje nová, namísto hatchbacku tak můžete mít třeba kabriolet. Auto s délkou 3,4 metru váží i s baterií 640 kilogramů a do kufru naloží 350 litrů věcí. Z 0 na 50 km v hodině se rozjede za 4 sekundy a maximálku má 90 km/h. ... Celý Softcar je složený z jednoho tisíce osmi set dílů - normální auto ze 45 tisíc. Projekt zahrnuje také revoluční způsob produkce. Firma nabízí licenci s lokální výrobou, klidně v centrech měst. Co nejblíž dodavatelům komponent a zákazníkům. V takzvaných mikrotovárnách na nějakých pět tisíc softcarů ročně. S cenou auta je prý možno se dostat pod dvacet tisíc eur, tedy půlmilionu korun.

video: iDNES.tv