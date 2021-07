VIDEO: Opuštěné sídliště v Ploužnici připomíná město duchů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Sovětská armáda opustila sídliště v Ploužnici v roce 1991. Od té doby zdejší paneláky chátrají a zatím jen marně čekají na svoji další šanci. Celkem je tady asi 450 opuštěných bytů. Všechno co mělo alepoň nějakou cenu bylo dávno odneseno a o zbytek se postarali vandalové. Kdyby tohle sídliště duchů leželo třeba u Prahy, bydlelo by se v něm hned, jak by za vojáky zaklaply dveře. Tady je to ale složitější …

