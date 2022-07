VIDEO: Plyn mít budeme a zimu zvládneme bez ohledu na Rusko, říká premiér Fiala Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Premiér Petr Fiala oznámil, že bez ohledu na to, jak se bude chovat Rusko, které rozpoutalo válku proti Ukrajině a snižuje také evropským státům dodávky plynu, bude mít Česko pro letošní zimu plynu dostatek. „Nešlo o to, jaká bude cena toho plynu, ale to klíčové bylo, zda ten plyn vůbec jako ČR budeme mít,“ řekl Fiala v Otázkách a odpovědích z Kramářovy vily.

video: YouTube.com/Úřad vlády ČR