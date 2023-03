VIDEO: Plynu máme dostatek a budeme sdílet komunitní energii, říká ministr Síkela Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Plynu máme dostatek a budeme sdílet komunitní energii, říká ministr Síkela

Snížení spotřeby plynu, ale také příznivý průběh zimy znamená, že Česko vstupuje do prvních jarních dní s dostatečnými zásobami plynu, potvrdil ministr průmyslu Jozef Síkela na úterní tiskové konferenci. Podle jeho slov se nenaplnila skeptická očekávání a před další topnou sezonou by se mělo podařit dostat do zásobníků dostatečné množství klíčové suroviny.

video: ČTK