Zátarasy u garáží měly pomoci, vytvářejí ale další kolony

Křižovatka u Enteria areny byla často ucpaná auty, která se nemohla probojovat do Paláce Pardubice. Radnice proto začala nutit řidiče objet nedaleký kruhový objezd a přijet do podzemního parkoviště z druhé strany. Teď za to radnice schytává kritiku. Mantinely brání odbočení do nákupního centra i hladkému výjezdu z něj. V okolí se ve špičce tvoří kolony. Vedení města na místě plánuje změny.

