Plzeň čeká náročná operace. Třicetitunový Sherman přemístí přes střechu do muzea
8. 10. 2025 13:24 Domácí
V Plzni na Klatovské třídě se v sobotu odehraje mimořádně věc. Speciální jeřáb přemístí přes střechu třípodlažní budovy, ze které vzniká muzeum osvobození, třicetitunový tak Sherman. Náročná operace si vyžádá mimořádná dopravní opatřen. Samotné přemístění přes střechu do dvora budoucího muzea potrvá zhruba hodinu.
