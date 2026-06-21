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Plzeň slavila dvojité trolejbusové výročí

Domácí
V centru Plzně kroužily při sobotních oslavách trolejbusy, které ve městě jezdily před čtyřmi desítkami let. Tisíce lidí dorazily na oslavy 90 let výroby trolejbusů v Plzni a zároveň připomínky 85 let, kdy jsou trolejbusy součástí plzeňské městské dopravy.
video: iDNES.tv
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