VIDEO: Plzeňský Prazdroj vytvořil platformu, která v těžké době pomůže restauracím Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Plzeňský Prazdroj vytvořil platformu, která v těžké době pomůže restauracím

Plzeňský Prazdroj vytvořil digitální platformu, kde hospodští a další profesionálové z oboru, bezplatně najdou jednoduché tipy, rady a školení, jak svůj byznys posunout, nalákat nové hosty a uspět v této nelehké době. Určena není jen majitelům hospod, ale celému personálu od kuchařů přes výčepní a servírky až po ty, kteří se starají o ekonomiku provozu. Kromě toho letos investoval Plzeňský Prazdroj do podpory a rozvoje hospod přes 450 milionů korun a stejně tak chce pomáhat i v příštím roce. O čem je nová platforma První u zdroje popisuje obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje Tomáš Mráz: "Je to nově vytvořená digitální platforma, kde hospodští a další profesionálové z oboru bezplatně najdou jednoduché tipy, rady a školení, jak svůj byznys posunout, nalákat nové hosty a uspět v této nelehké době. Určena není jen majitelům hospod, oslovujeme prakticky veškerý personál od kuchařů přes výčepní a servírky až po ty, kteří se starají o ekonomiku provozu. Hospodám a restauracím tak dáváme k dispozici opravdu komplexní nástroj pro růst jejich byznysu,“ říká obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje Tomáš Mráz. Hospodám Prazdroj pomáhá dlouhodobě: „Nejsme sice vlastníky hospod a restaurací, ale jako jejich největší tuzemský dodavatel piva vnímáme odpovědnost za zachování jedinečné české pivní kultury. Celkově nabízíme nejrozsáhlejší systém podpory a rozvoje gastronomických podniků v Česku. Troufám si tvrdit, že tady nikdo v takovém měřítku obdobný servis nenabízí. Naše aktivity různou formou pomáhají téměř každému z 20 tisíc podniků, kterým dodáváme pivo. Jen letos do podpory a rozvoje hospod investujeme přes 450 milionů korun a na příští rok máme připravený podobný objem prostředků. Potřeby hospodských neustále mapujeme a jsme s nimi v pravidelném kontaktu,“ dodává Tomáš Mráz.

video: iDNES.tv