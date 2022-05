VIDEO: Plzní projel Konvoj svobody Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Plzní projel Konvoj svobody

Po přestávce v době covidové vyjel v neděli opět v Plzni během Slavností svobody oslavující konec 2. světové války Convoy of Liberty. Jedná se o přehlídku vojenských historických vozidel s přeletem dobových letounů. V čele konvoje jel letos tank americké armády Sherman. Konvoj vyjel v 11 hodin ze Sukovy ulice v Plzni a pokračoval po Klatovské třídě podél náměstí Míru a Chodského náměstí až na centrální náměstí Republiky. Podél cesty stály tisíce lidí, většina s americkými vlajkami. Během cesty se s lidmi zdravili i váleční veteráni, kteří projížděli v amerických džípech. Jsou to někdejší příslušníci jednotek Pattonovy 3. americké armády, kteří přinesli nejen do Plzně svobodu. Amerických veteránů, kteří na Slavnosti svobody přijíždí každý rok, letos dorazilo pět.

video: iDNES.tv