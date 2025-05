VIDEO: Plzní projel rekordně velký Konvoj svobody Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Plzní projel rekordně velký Konvoj svobody

Plzeň má za sebou jeden z vrcholů Slavností svobody. Centrem města projel tradiční Convoy of Liberty, kolona historických válečných vozidel. Celou trasu z městské části Bory do centra města lemovaly desetitisíce lidí. Do přehlídky se letos zapojil rekordní počet vojenské historické techniky.

video: iDNES.tv