VIDEO: Neničte pneumatiky špatným skladováním! Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Neničte pneumatiky špatným skladováním!

Chcete-li aby vám pneumatiky vydržely co nejdéle, nesmíte zapomínat ani jejich správné uskladnění. Působí na ně střídání teplot, vlhkost, UV záření a v neposlední řadě i jejich poloha, ve které čekají na voji další sezonu. Zní to banálně, ale stále se najde dost řidičů, kteří nevědí jak na to.

video: iDNES.tv