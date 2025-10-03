Po opravě znovu otevírá Santiniho perla

Tak trochu ve stínu poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře zůstává blízký Dolní hřbitov. Je pod ním přitom podepsán, stejně jako v případě zmíněné památky UNESCO, tentýž legendární architekt – Jan Blažej Santini-Aichel. Barokní perla má nyní za sebou rozsáhlou obnovu za více než čtyři miliony korun.
