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Po rvačce vězňů měl dozorce jednoho z nich zmlátit, tvrdí žalobce

Domácí
Když ostraha ukončila potyčku dvou vězňů v cele plzeňské věznice, nechal dozorce Lukáš Hodan odvézt všechny vězně až na jednoho do vedlejší cely. Toho pak podle státního zástupce několikrát udeřil pěstí. Vězeň skončil v nemocnici se zlomeninou očnice a poraněným okem. Případ dnes začal projednávat soud.
video: iDNES.tv
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