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Po Táborsku se zřejmě pohybuje puma

Domácí
Další náhodní svědci viděli pohyb velké kočkovité šelmy na Táborsku, zřejmě pumy. Oznamovatelce se podařilo zvíře natočit.
video: PČR
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