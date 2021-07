VIDEO: Nechoďte do parků, varuje radnice občany. Hrozí pád stromů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nechoďte do parků, varuje radnice občany. Hrozí pád stromů

České Budějovice se probudily do spouště. V ulicích krajského města se válí kmeny stromů, které včera vítr vyrval ze země i s kořeny. Po celém městě jsou jich desítky a jejich odklízení potrvá několik dnů. I proto rozhlas obyvatele varoval, aby neriskovali, nevstupovali do parků a nezdržovali se v blízkosti stromů. „Na odstranění napadaných větví, polámaných či vyvrácených stromů pracují specializované firmy. V tuto chvíli jsou dvě. Kdyby se ukázalo, že to přes víkend nezvládají, povoláme třetí,“ informoval náměstek primátora Juraj Thoma (Občané pro Budějovice). Podle předběžných odhadů je nutné odstranit tisíc kubíků dřeva.

video: iDNES.tv