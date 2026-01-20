Po více než století se rozšíří zámek ve Věži

Velmi bohatou historii má za sebou zámeček ve Věži na Havlíčkobrodsku. Za svou existenci ho majitelé několikrát výrazně přestavěli, naposledy před více než sto lety. Další úpravy ho čekají letos. V jeho areálu vyroste zcela nové křídlo. Domov ve Věži, který v něm od roku 2003 sídlí, potřebuje navýšit kapacitu.
