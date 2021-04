VIDEO: Slunečné počasí vystřídalo v Lužických horách sněžení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Slunečné počasí vystřídalo v Lužických horách sněžení

Do Česka se vrátilo chladné počasí. Během soboty začalo sněžit například v Lužických horách. Meteorologové rozšířili výstrahu před náledím hrozícím od 21. do nedělní 8. hodiny ranní o další kraje, nově platí pro téměř celou Českou republiku. Dál platí výstraha před silným sněžením, které by v sobotu mělo zasáhnout celé území.

video: iDNES.tv