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Přetrvávající vedra v Praze zkomplikovala tramvajovou dopravu

Domácí
Přetrvávající vedra v Praze zkomplikovala tramvajovou dopravu. Vysoké teploty poškodily v pondělí odpoledne tramvajovou trať mezi stanicemi Florenc a Karlínským náměstím. Podobná situace se opakovala krátce po sedmé hodině večer. Rozteklý asfalt po kolejích zastavil provoz od Čechova mostu směrem do centra. Všechny dotčené linky jezdí po odklonových trasách.
video: Jaroslav Němec
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