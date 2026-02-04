Pochod a mše definitivně uzavřely hornictví na Ostravsku
4. 2. 2026 18:26 Domácí
Přepište dějiny, severovýchod České republiky definitivně není hornickým regionem. Sérií akcí ke konci těžby černého uhlí uzavřel v Ostravě hornický průvod a bohoslužba za hornictví. Podívejte se na rozloučení tohoto kraje s profesí, která ho formovala takřka čtvrt tisíciletí.
01:46
Domácí4. 2. 2026 18:26
01:00
