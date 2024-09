VIDEO: Pod hlavním tahem z Třebíče na Brno se sesunul svah Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pod hlavním silničním tahem číslo 23 z Třebíče do Brna se poblíž Vladislavi podmáčela a sesunula část svahu. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) událost označuje za havárii a dává ji do souvislosti s počasím posledních dní. Provoz v místě je omezen. Oprava důležité komunikace by měla začít až na jaře.

video: iDNES.tv