Senát nechal projít beze změn návrh partnerství stejnopohlavních párů, který duhovým rodinám přináší další práva. Kolem něj však stále panují smíšené pocity. „Není to to, co jsme chtěli, ale ještě nejsme na konci cesty,“ říká v podcastu Kontext právnička Adéla Horáková z iniciativy Jsme fér, která se snaží o uzákonění manželství pro všechny. Obává se, že plné zrovnoprávnění ztratí přijetím momentum.

