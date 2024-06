VIDEO: KONTEXT: Státu chybí zákon, že zubař se má postarat o 1500 pacientů, říká Šmucler Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

KONTEXT: Státu chybí zákon, že zubař se má postarat o 1500 pacientů, říká Šmucler

K podpisu prezidenta míří novela, která má ulehčit přístup zubařů z třetích zemí jako Ukrajina a jiné do českého zdravotnictví. Host podcastu Kontext Roman Šmucler se čílí, že tím navrhovatelé zákona ohrožují pacienty. „Nejsou to zubní lékaři, ale studenti, a náš lékař jim má překládat, protože jazyk neovládají. Nejvíc se to týká asi Turků,“ říká prezident stomatologické komory.

video: imzv, iDNES.tv