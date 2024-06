VIDEO: KONTEXT: Politiků se o pomoc prosit nebudu, říká novinář se zákazem vstupu do Ukrajiny Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

KONTEXT: Politiků se o pomoc prosit nebudu, říká novinář se zákazem vstupu do Ukrajiny

Nezávislý novinář Tomáš Vlach se znelíbil svým článkem o legendárním veliteli Da Vincim pro Lidové noviny z loňského března. Takto alespoň ukrajinská strana odůvodnila odepření novinářské akreditace a zatím tříroční zákaz vstupu do země. Vlach si myslí, že je za tím něco jiného. „Nevím, co jim vadí, ale ve článku jasně říkám, že Kocjubajlo není nacista, protože je to výmysl Rusů,“ říká v podcastu Kontext.

video: imzv, iDNES.tv