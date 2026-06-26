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NA KAFI: Černá už by měla být v českých ulicích na blacklistu, míní osobní stylistka

Domácí
Že naše nálada ovlivňuje ovlivňuje náš šatník, respektive to, co si ráno vezmeme na sebe, je obecně známé. Ale může náš šatník ovlivnit naši náladu? A proč se v českých ulicích tak málo oblékáme do výrazných barev? „Stále nám chybí odvaha, ale přitom stačí začít něčím malým, třeba doplňky,“ radí v podcastu NA KAFI osobní stylistka Dagmar Červená.
video: iDNES.tv
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