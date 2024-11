VIDEO: Podchod na Strakonické je hotový. Nebezpečný přechod konečně zmizí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Stavbaři dodrželi termín dohotovení do konce roku. Každý, kdo jezdí po Strakonické ulici po dálnici D4 to místo zná, Policie tu často měří. Náhlé snížení rychlosti z osmdesátky na padesátku ovšem nebylo schválností. Byl tu totiž přechod pro chodce. Přechod hned na začátku dálnice. Teď by tu mělo být pro chodce bezpečněji.

video: iDNES.tv