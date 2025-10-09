Podívejte se, jak bude vypadat dálnice D1 se šesti pruhy
9. 10. 2025 13:44 Domácí
Ředitelství silnic a dálnic na videovizualizaci ukazuje, jaký bude provoz na rozšířené dálnici D1 po jejím dokončení v okolí Brna. Patří tam mezi nejvytíženější dopravní tepny v České republice.
