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Podívejte se, jak nevětší polská stavební firma pokročila na výstavbě dálnice D35

Domácí
První silniční zakázka polské společnosti Budimex na českém trhu získává konkrétní obrysy. Ačkoli na dálničním úseku D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí je práce ještě dost, zástupci firmy potvrdili, že další část dálnice propojující Čechy a Moravu chtějí zprovoznit co nejdříve. Tedy ještě před oficiálním termínem, který připadá na leden 2027.
video: Budimex
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