Podívejte se, jak postupuje revitalizace náměstí Republiky v Plzni
25. 6. 2026 12:22 Domácí
Revitalizace historického náměstí Republiky v Plzni, která odstartovala v dubnu, běží na plné obrátky. Západní strana náměstí je plná dělníků, stavebního materiálu, techniky, viditelná jsou již místa pro zasázení čtrnácti stromů. Lokalita od městské galerie, kolem biskupství, až po muzeum loutek se má do konce prázdnin proměnit v bulvár pro pěší.
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