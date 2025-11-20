Podívejte se, jak se stavěla liberecká náplavka

Domácí
Od pondělí 17. listopadu mohou obyvatelé nebo návštěvníci Liberce sejít díky nové náplavce až k Lužické Nise a dotknout se její hladiny. Stavba trvala 431 dní a vyšla na 155 milionů. Její průběh zachytila kamera nainstalovaná na budově krajské úřadu. Na dvouminutový záznam se nyní můžete podívat.
video: Václav Chábera
