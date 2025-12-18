Podívejte se, jak vypadá nejdelší dálniční úsek, který letos otevřelo ŘSD

Další díl do skládačky dopravní tepny D35, která by do pěti let měla spojit Čechy s Moravou, ve čtvrtek přidalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) u Svitav. O půl jedenácté se otevřel 11,7 kilometru dlouhý úsek mezi Janovem a Opatovcem. Silnice prochází nejvýše položenou oblastní Pardubického kraje, stavbu proto komplikovaly klimatické podmínky. Do roku 2027 bude úsek průjezdný bez dálniční známky.
video: iDNES.tv
