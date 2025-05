VIDEO: Podivný flám je původní komedie, při které tuhne krev v žilách Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podivný flám je původní komedie, při které tuhne krev v žilách

Divadlo Na Jezerce uvádí novou inscenaci autora a režiséra Matěje Balcara Podivný flám. Děj hry je situován na starý železniční most, který má být v brzké době stržen. Poslední noc, co je most otevřen veřejnosti, ho navštíví pětice lidí, kteří se náhodou rozhodli využít této poslední příležitosti a ukončit své životy skokem právě odtud. V záři půlnočního měsíce tak na mostě začíná nečekaně veselý podivný flám, během kterého skupinka řeší, v jakém pořadí kdo skočí, co koho vlastně na most přivedlo a jestli je smrt opravdu tím nejlepším řešením. Ve hře účinkují Oldřich Navrátil, Kristýna Hrušínská, Jan Vlasák, nebo Libor Hruška, Ines Ben Ahmed a Ondřej Dvořák. Slavnostní premiéra je na programu ve středu 14. 5. v Divadle Na Jezerce.

video: iDNES.tv