Podnikatel rozryl pozemek v přírodním parku
Podnikatel na pozemku v Přírodním parku Ještěd v Křižanech rozsáhle bez potřebného povolení upravoval terén. Podle Povodí Ohře úpravy prováděl v záplavovém území místního potoka. Hlína, která do něj napadala, by mohla způsobit záplavy.
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