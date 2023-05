VIDEO: Podnikatel staví v CHKO chatu bez povolení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podnikatel staví v CHKO chatu bez povolení

Kolářova chata, ještě před časem jedna z nejstarších svého druhu v Beskydech, se v posledních letech opakovaně dostává do centra pozornosti kvůli opětovnému porušování zákonů. Nejprve to bylo její strhnutí, k němuž se majitel Michal Cháňa rozhodl bez toho, že by měl stavební povolení, nyní je to stavba nové chaty. Opět bez stavebního povolení. Chata přitom stojí uprostřed CHKO na jednom z beskydských hřebenů, nedaleko vrcholu Slavíče.

video: iDNES.tv