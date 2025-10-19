Podřipská katedrála prošla velkou rekonstrukcí

Cenný novorenesanční kostel, někdy také zvaný Podřipská katedrála, v Krabčicích na Litoměřicku se po 140 letech od postavení dočkal velké rekonstrukce. Evangelický chrám z roku 1885, jehož vysoká věž je výraznou krajinnou dominantou, dobře viditelnou třeba z dálnice D8, je významný slohovou čistotou včetně intaktně dochovaného mobiliáře. V posledních desetiletích však postupně chátral, až začalo hrozit jeho uzavření.
