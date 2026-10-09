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Poznáte internetový podvod? Prověřte svou obezřetnost v novém Kybertestu

Domácí
Experti varují, že se zvyšuje riziko kybernetických útoků. Upozorňuje na to i říjnový Risk Radar. Obezřetnost je na místě. Za prvních sedm měsíců letošního roku způsobili podvodníci klientům bank škody za 1,9 miliardy korun. Česká bankovní asociace proto odstartovala již šestý ročník osvětové kampaně #nePINdej!, která upozorňuje na nejčastější typy kybernetických podvodů a učí veřejnost, jak je včas rozpoznat.
video: Česká bankovní asociace
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