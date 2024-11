VIDEO: Podvodná televize, zmanipulované médium, spílal Okamura v parlamentu ČT Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Já bych to zrušil, je to hlásná trouba Fialovy vlády, my takovou televizi nepotřebujeme, rozhorlil se ve Sněmovně předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura při veřejném projednávání petice „proti trvalému zvyšování koncesionářských poplatků“, pod kterou sbíral podpisy spolek Aliance pro rodinu.

video: PSP ČR