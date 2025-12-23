Podvodník se dovolal přímo na služební telefon policistů

Domácí
Další peníze chtěl obrat od důvěřivých lidí podvodník. Jenže tentokrát se dovolal na služební telefon jihomoravských policistů. Když mu to příslušník nakonec prozradil, rychle telefon položil.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

02:20

Severokorejský diktátor navštívil luxusní horský resort, sáhl si na postel i do vířivky
Zahraniční
23. 12. 2025 11:50
01:19

Zůna se kaje na videích s Fialou: Na Ukrajinu nejedu, F-35 koupit nemusíme
Domácí
23. 12. 2025 11:38
00:19

Jak na havrany? Města musí změnit taktiku, shazování hnízd je nehumánní
Domácí
23. 12. 2025 11:08
00:44

Obrovská propadlina pohltila v Británii lodě na vodním kanálu
Zahraniční
23. 12. 2025 11:02
01:47

Muzeum hraček v Novém Bydžově má unikátní kolekci betlémů
Domácí
23. 12. 2025 10:30
00:57

Policie zadržela muže podezřelé z vraždy
Krimi
23. 12. 2025 10:16
01:18

Tomáš Rosický si zahrál se Třemi sestrami
Společnost
23. 12. 2025 10:14
02:29

Podvodník se dovolal přímo na služební telefon policistů
Domácí
23. 12. 2025 10:04
01:29

Lidé zachránili život dívce, která ho chtěla ukončit sebevraždou
Domácí
23. 12. 2025 9:40
00:31

Nové radary krotí řidiče v otrokovické čtvrti Baťov
Domácí
23. 12. 2025 9:20
00:58

Elegance a lehkost, to jsou plesové modely sezony
Lifestyle
23. 12. 2025 9:16
00:17

USA nabízí migrantům bonus za dobrovolný odjezd
Zahraniční
23. 12. 2025 7:56
01:07

V Texasu havarovalo letadlo mexického námořnictva, mezi oběťmi je i roční dítě
Zahraniční
23. 12. 2025 7:30
00:26

USA udeřily na další loď pašeráků drog, jeden člověk zemřel
Zahraniční
23. 12. 2025 7:16
00:37

Řidič v německém Giessenu vjel do lidí na zastávce, čtyři zranil
Zahraniční
23. 12. 2025 7:04
06:25

Ostravská zoo se dočkala vánoční nadílky kočičích mláďat
Domácí
23. 12. 2025 6:40
00:40

Knihovnou roku se pyšní Mokrá-Horákov u Brna
Domácí
23. 12. 2025 6:14
01:13

Veselý Citroën ELO kouzlí s prostorem. Je malý zvenku a velký uvnitř
Technika
23. 12. 2025 0:06
00:39

V kostýmu Santy vykradli supermarket, lup dali volně k dispozici pod vánoční strom
Zahraniční
22. 12. 2025 20:14
01:40

Zemřel britský hudebník Chris Rea, zpěvák s nezaměnitelným chraplavým hlasem
Společnost
22. 12. 2025 17:50

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.