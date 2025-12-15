Podzemní parkoviště v Horácké aréně je volné jen, když se nekoná žádná akce

Domácí
Jihlava má další místo, kde se dá pohodlně zaparkovat. Horácká multifunkční aréna zpřístupnila své podzemní parkoviště veřejnosti, a to ve všech dnech, kdy uvnitř neprobíhá žádná akce. Cíl je jasný: ulevit dlouhodobě přetíženému okolí centra a nabídnout lidem možnost zaparkovat blíž ke službám i institucím.
