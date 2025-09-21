Pohodový cyklookruh okolo přehrady Rozkoš zvládne skoro každý
21. 9. 2025 8:06 Domácí
Redakce iDNES.cz vyzkoušela nový cyklistický okruh okolo vodní nádrže Rozkoš u České Skalice na Náchodsku. Kolaře čeká pohodový výlet přírodou, s výhledem na hladinu východočeského moře i vzdálené Krkonoše. U cyklostezky je několik kiosků, kempů i malých pláží. Pokračovat lze až do Babiččina údolí.
