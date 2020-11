VIDEO: Pohřbívání v době covidové. Poslední rozloučení probíhá jinak Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pohřbívání v době covidové. Poslední rozloučení probíhá jinak

Zaopatřování lidí, kteří zemřeli s covidem-19 by se mělo řídit nařízením Ministerstva zdravotnictví. V jeho manuálu mimo jiné stojí, že se tělo zemřelého má vložit do speciálního pytle a v něm by pak mělo zůstat až do pohřbu. Poslední rozloučení při otevřené rakvi s upraveným tělem zemřelého tak není prakticky možné. Někteří pozůstalí s těmito pravidly ale nesouhlasí a pohřebním službám hrozí žalobami.

video: iDNES.tv