Pokládka asfaltu na rozšířené části D1 na jihu Brna
26. 11. 2026 15:22 Domácí
Úlevu přinese nastávající víkend řidičům projíždějícím mimoúrovňovou křižovatkou D1 a D2 na jihu Brna. Na nově rozšířenou polovinu dálnice ve směru na Ostravu pustí silničáři provoz. Předtím bylo potřeba položil na vozovku na nový asfalt.
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