Polární záře nad Šumavou na časosběrném videu z Meteostanice Chotěšov
21. 1. 2026 12:56 Domácí
Ojedinělý úkaz mohli sledovat v pondělí večer všichni, kteří upřeli pohled na severní obzor. Nad republikou se objevila polární záře. Jev pozorovali i na Šumavě. Takto ji zaznamenali na časosběrném videu z Meteostanice Chotěšov.
00:41
00:41