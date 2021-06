VIDEO: Policie zveřejnila, co předcházelo zákroku proti muži z Teplic Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policie zveřejnila, co předcházelo zákroku proti muži z Teplic

Za smrt muže, který zemřel v Teplicích v sanitce krátce po policejním zákroku, mohou podle informací MF DNES drogy. Prokázala to soudní pitva. Server Romea.cz případ dal do souvislosti s kauzou Afroameričana George Floyda, a to kvůli videu ze zákroku, které se šířilo po sociálních sítích.

video: Policie ČR