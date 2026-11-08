Po střelbě v Krakově hlídají Prahu ozbrojenci
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Po střelbě v Krakově hlídají Prahu ozbrojenci
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Skrývali jsme se v restauraci pod židlemi, říkají svědci střelby v Krakově
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Rodiče a sestra. Střelec z Krakova nejdříve doma zavraždil svou rodinu
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