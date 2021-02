VIDEO: Policisté vtrhli do nemocnice s pistolemi v ruce: muž tam ohrožoval ženu nožem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policisté vtrhli do nemocnice s pistolemi v ruce: muž tam ohrožoval ženu nožem

V úterý 26. ledna krátce po páté hodině večerní byli policisté z pohotovostního a eskortního oddělení přivoláni do fakultní nemocnice Hradec Králové poté, co osmačtyřicetiletý muž, přistižený ještě s dalším mužem při protiprávním jednání, začal vyhrožovat padesátileté zaměstnankyni nemocnice a v ruce držel zavírací nůž. Ženě se podařilo utéct a oba muže při odchodu z nemocnice zadrželi policisté. Nyní mu hrozí za přečin nebezpečného vyhrožování v případě prokázání viny až tři roky za mřížemi. O den později opět zasahovali policisté z pohotovostního a eskortního oddělení proti ozbrojenému muži, tentokrát na veterinární klinice v Hradci Králové po druhé hodině odpoledne. Tam přišel čtyřiatřicetiletý muž, oblékl se do jednorázového zdravotnického pláště a odcizil zdravotnické nůžky, kterými následně vyhrožoval při snaze uprchnout z kliniky. Muži hrozí za přečin nebezpečného vyhrožování a zločin krádeže spáchané v době nouzového stavu v případě prokázání viny až osm let za mřížemi.

video: Policie ČR