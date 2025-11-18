Policisté vtipně učí, jak rozpoznat prosbu o pomoc

Česká policie připomíná prostřednictvím humorného videa mezinárodní gesto, kterým lidé signalizují okamžité ohrožení. Video nabádá diváky, aby si jednoduchý pohyb ruky zapamatovali a šířili ho dál, protože může zachránit život v situacích, kdy není možné nahlas volat o pomoc.
video: Policie ČR
