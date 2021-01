VIDEO: Policisté vyrazili na chaty, vykrádaček v zimě přibývá Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policisté vyrazili na chaty, vykrádaček v zimě přibývá

Už několik vykradených chat evidují v posledních dnech mladoboleslavští policisté. Dnes proto vyrazili do rekreačních oblastí na kontrolu chat. Všechny kontrolované objekty byly řádně zabezpečeny. Přesto v zimním období na Mladoboleslavsku už policisté evidují zvýšený počet případů vykradených chat a chalup. „V době vánočních svátků vnikl například v obci Dalovice zatím neznámý pachatel hned do dvou chatek, v nichž poničil zabezpečení a odcizil různé vybavení za téměř 8 tisíc korun. V katastrálním území Dlouhá Lhota rovněž násilně vnikl zloděj do chaty, ze které odcizil elektroniku a alkohol, čímž majiteli způsobil škodu více než 10 tisíc korun,“ uvedla mluvčí Policie ČR Mladá Boleslav Lucie Nováková. Zloděje od páchání trestné činnosti neodradil ani vyhlášený nouzový stav a zvýšená trestní sazba, kdy jim za přečin Porušování domovní svobody a zločin Krádež hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.

video: Policie ČR Mladá Boleslav