Policisté natočili přání do nového roku 2026

Domácí
PF26: Ať na vás stále svítí slunce, má vás někdo rád a potkáte co nejméně absolventů vysoké školy života. To vám přejeme za Policii ČR, napsali policisté na Facebooku
video: Facebook / Policie ČR
Sdílet video

Další videa

00:50

Kreml tvrdí, že dešifroval ukrajinský dron mířící na Putinovu rezidenci, důkazy předá USA
Zahraniční
1. 1. 2026 19:28
00:33

Policisté natočili přání do nového roku 2026
Domácí
1. 1. 2026 18:54
00:59

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno
Zahraniční
1. 1. 2026 17:58
10:16

Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku, řekl Okamura v projevu
Domácí
1. 1. 2026 14:00
09:30

Pavel přeje vládě úspěch. Bude hlídat, zda neohrožuje demokracii a bezpečnost
Domácí
1. 1. 2026 13:50
01:22

České drony s optickým vláknem zasahují cíle na Donbasu
Zahraniční
1. 1. 2026 12:26
00:49

Jsme otřeseni tragédií, řekl šéf policie kantonu Valais
Zahraniční
1. 1. 2026 12:20
00:51

Při požáru kontejneru v Praze shořel automobil
Krimi
1. 1. 2026 11:58
01:43

Hokejisté a trenér po zápase Česko - Litva
Sport
1. 1. 2026 11:32
07:53

Uděláme všechno pro to, aby se rozdělená země začala sjednocovat, řekl Babiš
Domácí
1. 1. 2026 11:24
00:38

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru
Společnost
1. 1. 2026 10:48
01:38

Švýcarským lyžařským střediskem otřásl výbuch baru, zemřely desítky lidí
Zahraniční
1. 1. 2026 9:52
01:48

Galerie originálním způsobem ukazuje život Romů
Domácí
1. 1. 2026 8:50
01:15

Oslavy v pražských ulicích: petardy, policie i záchranka
Domácí
1. 1. 2026 1:10
01:53

Praha slaví nový rok, v ulicích jsou tisíce policistů
Domácí
31. 12. 2025 21:24
00:48

„Do pytle.“ Prezident Pavel ukázal nepovedené záběry uplynulého roku
Domácí
31. 12. 2025 20:18
00:56

Tragická nehoda popelářů: Jeden zemřel, dva jsou vážně zranění
Krimi
31. 12. 2025 17:02
03:24

Věříme ve vítězství, přivítal Putin nový rok
Zahraniční
31. 12. 2025 15:34
01:45

Za hororovou vílu vyhrála Jihočeška dortového Oskara
Domácí
31. 12. 2025 15:00
01:23

Kocour přežil 160kilometrovou cestu na střeše dodávky
Zahraniční
31. 12. 2025 13:54

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.