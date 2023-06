VIDEO: Policejní hlídka doprovodila do porodnice auto s rodící ženou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ve čtvrtek 8. června deset minut před 17 hodinou večer přijala operátorka tísňové linky 158 volání o právě začínajícím porodu přímo ve vozidle ve Vršovické ulici v Praze 10. Operátorka ihned zkontaktovala nejbližší policejní hlídku, aby vozidlu poskytla asistenci v podobě doprovodu za použití majáku, z důvodu co nejrychlejšího transportu do nemocnice. Na toto oznámení ihned reagovali i policisté z pohotovostní motorizované jednotky, kteří zrovna předávali na místním oddělení podezřelého z krádeže. Vozidlo "pejáci" potkali v pražských Nuslích a převoz proběhl bez jakéhokoliv problému. Nastávající maminka byla předána do péče zdravotníkům z Ústavu pro péči o matku a dítě. Miminko přišlo na svět hodinu po převozu a tatínek zavolal na linku 158, aby policistům poděkoval. Přejeme hodně štěstí a zdraví.

video: Policie ČR