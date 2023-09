VIDEO: Řidička ujížděla Prahou před policisty rychlostí přes 180km/h Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Řidička ujížděla Prahou před policisty rychlostí přes 180km/h

Nebezpečnou jízdu údajné studentky autoškoly zastavily až náletové dřeviny v poli. Strážníci nejprve použili varovný výstřel, pak hrozbu namířenou zbraní. Případ šetří státní policie. Hlídka z Prahy 5 si v ulici Na Bělidle všimla vozidla jedoucího v protisměru a rozhodla se řidičku za porušení dopravního značení řešit. Ta ale po spatření strážníků otočila vozidlo a začala ujíždět. Za použití výstražného zvukového a světelného zařízení se strážníci vydali za ní. Řidička v neosvětleném vozidle ujížděla rychlostí přes 180 km v hodině, nerespektovala výzvy k zastavení ani dopravní značení, přejížděla do protisměru, ignorovala červenou na semaforu. Nebezpečnou jízdou ohrožovala zdraví a život svůj i jiných osob. Nakonec z pozemní komunikace odbočila do pole a ujížděla dál i přes varovný výstřel do vzduchu. Zastavily ji až náletové dřeviny, do kterých najela

video: Policie ČR